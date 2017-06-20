В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр, заявили в ЦБ

СУЗДАЛЬ (Владимирская обл.), 20 июн — РИА Новости. Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств, сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

"В последнее время участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с банкнотами Банка России. Основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака", — сказал он в ходе III Международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

Первый зампред ЦБ отметил, что требования Банка России при этом — проверять не менее четырех машиночитаемых защитных признаков.

Ранее во вторник, говоря о выпуске в октябре новых банкнот в 200 и 2000 рублей, Лунтовский заявил, что, учитывая увеличение количества операций с использованием различных автоматизированных устройств для приема, обработки и выдачи банкнот, "усилим комплекс машиночитаемых защитных признаков".

Ранее Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагает ужесточить ответственность за изготовление фальшивых банкнот и монет. В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за изготовление предметов, имеющих существенное сходство с денежными знаками Банка России.