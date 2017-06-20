ЦБ предложил не использовать оружие при перевозке денег в спецконтейнерах

СУЗДАЛЬ (Владимирская область), 20 июн — РИА Новости. Банк России готовит изменения, позволяющие отказаться от использования оружия при перевозке наличных денег в случае, если они перевозятся в спецконтейнерах, сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

"Мы сейчас готовим изменения в нормативные акты Банка России, которые позволят в отдельных случаях отказаться от использования оружия при перевозке наличных денег", — сказал он в ходе III Международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

По его словам, в таких случаях будут использоваться специальные контейнеры для перевозки денег, при нарушении герметичности которых купюры помечаются краской.

Вместе с тем Лунтовский отметил, что в настоящее время в РФ только 11 кредитных организаций используют при перевозке наличных денег такие спецконтейнеры.

По данным кредитных организаций, напомнил первый зампред ЦБ, в 2016 году было зафиксировано 250 случаев хищения наличных при их инкассации и перевозке, общий ущерб составил 781 миллион рублей.