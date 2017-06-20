ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. Швеция и Польша выступают за сохранение антироссийских санкций ЕС, заявил шведский премьер Стефан Лёвен после встречи с главой польского правительства Беатой Шидло.

"Мы за то, чтобы сохранить санкции до момента, когда Россия выполнит минские соглашения", — сказал Левен, добавив, что стороны согласились с необходимостью "снижения уровня напряжения в Восточной Европе и балтийском регионе".

В свою очередь Шидло рассказала, что стороны говорили "об отношениях с Россией, об угрозах, о вопросах, которые нас беспокоят, о сигналах из России, которые провоцируют опасения, связанные с проводимыми Россией инициативами, касающимися хотя бы военных учений".

"Должны мы здесь работать, обмениваться информацией и считаем это очень важной частью двусторонних отношений", — сказала она.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.