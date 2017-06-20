Nissan отзывает в России почти семь тысяч автомобилей Murano

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель Nissan на российском рынке ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" сообщило о добровольном отзыве 6,944 тысячи транспортных средств марки Nissan Murano Z51, произведенных с июня 2013 года по ноябрь 2016 года, из-за производственной ошибки, которая может привести к повреждению патрубка рулевого усилителя, сообщается на сайте Росстандарта.
"Если эксплуатация автомобиля с данной неисправностью будет продолжена, то усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса, возрастает, в наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возникновения возгорания в результате контакта рабочей жидкости с горячими деталями в моторном отсеке", — поясняется в сообщении.
На транспортных средствах Nissan Murano Z51 будет проведена замена патрубка высокого давления рулевого усилителя, все ремонтные работы для владельцев будут осуществляться бесплатно, также уточняется в сообщении.