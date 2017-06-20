МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев попросил США "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток — 2", сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, строительство газопровода "угрожает европейскому единству" и Украине.
Проект "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
Новые санкции вызвали недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы.