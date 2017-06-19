"Лукойл" выиграл право на разработку одного нефтяного блока в Мексике

МЕХИКО, 19 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Дочерняя компания российского "Лукойла" LUKOIL International Upstream Holding в понедельник стала победителем тендера по одному из пятнадцати нефтяных блоков, выставленных на торги в Мексике.

"Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Других экономических предложений по этому участку никто не сделал.

Предложение "Лукойл" в консорциуме с итальянской Eni еще по одному участку стало вторым, однако выиграл право на его разработку консорциум немецкой DEA Dutsche и мексиканской Pemex.