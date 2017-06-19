Российские банки сообщают о снижении ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские банки отреагировали на решение Банка России снизить ключевую ставку до 9% годовых — часть банков уже снизили свои ставки накануне, часть планируют это сделать в ближайшее время, следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 9% с 9,25% годовых, хотя многие аналитики ожидали снижения показателя сразу на 0,5 процентного пункта. До этого в текущем году регулятор уже успел дважды снизить ключевую ставку — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта.

Прошедшее в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ было, в целом, прогнозируемым, считает вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса "Почта банка" группы ВТБ Григорий Бабаджанян. "Почта банк" в плановом порядке продолжит оптимизацию стоимости пассивных и кредитных продуктов", — сообщил он.

Тренд на снижение

"Банк "Открытие" в ближайшее время планирует существенное снижение ставок по всем кредитным продуктам и предложит одни из самых конкурентных и выгодных условий кредитования на рынке — ипотека от 10%, рефинансирование и кредиты наличными от 11,9%", — заявил РИА Новости исполнительный директор по розничным продуктам банка Антон Сафонов.

Банк "Санкт-Петербург" в связи с понижением ключевой ставки ЦБ до 9% годовых рассматривает возможность снижения ставок по стандартным программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, сообщила директор розничного бизнеса банка Марина Гориловская.

Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п.п. — не такое значительное изменение, оно будет учитываться в будущем, но прямо сейчас не повлечет за собой больших изменений в кредитных продуктах "Тинькофф банка", отметили в этом кредитном учреждении.

"Мы изучаем ситуацию по вкладам и расчетным картам и, возможно, в будущем примем решение о снижении ставок. "Тинькофф банк" постоянно пересматривает ставки по кредитам как для существующих клиентов, которые давно и успешно пользуются нашими продуктами, так и для новых клиентов. В частности, скоро мы запустим акцию, в рамках которой будем выдавать кредитные карты со ставкой 15% годовых на покупки", — также рассказали в банке.

На рынке, действительно, наметился устойчивый тренд к снижению ставок по кредитам. Этому способствует и снижение ключевой ставки ЦБ, на которую равняются банки, отмечают в пресс-службе банка "Русский стандарт".

"Банк "Русский Стандарт" внимательно следит за рынком и следует наметившимся трендам по снижению ставок вслед за рынком. Так, с 1 июля в целях улучшения условий кредитования банк снижает ставку по POS-кредитам в среднем на 2,5 процентных пункта", — сообщили в банке.

"По кредитным картам банк снижает процентные ставки как для новых, так и для отдельных сегментов существующих клиентов. Снижение, как правило, составляет несколько процентных пунктов. При этом надо отметить, что этот процесс не связан напрямую со снижением ключевой ставки, а проводится с целью повышения доступности продукта и сохранения конкурентоспособного предложения", — добавили в банке.

"По депозитам сделали плановый репрайсинг накопительного счета и нарастающего депозита. Это не было связано напрямую со снижением ставки, но на размер новых ставок, естественно, повлияло и изменение ключевой ставки в том числе", — сообщили в Сити-банке, также отметив, что пока не планирует менять ставки по кредитам.

Альфа-банк не планирует сейчас снижать ставки сразу вслед за ключевой ставкой ЦБ. "Мы не планируем снижать ставки по депозитам. Относительно кредитов банк сейчас предлагаем одно из лучших предложений на рынке, от 11,99 % годовых без обеспечения и поручительств", — заявили в пресс-службе банка.

Крупнейший банк Крыма РНКБ на прошлой неделе снизил процентные ставки по всем кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. В среднем стоимость кредитных ресурсов снизилась на 1,5 – 2 п.п., а по некоторым кредитам – до 4 пунктов. Банк также недавно снизил ставки по кредитованию строящегося в Крыму жилья до 11% годовых для всех владельцев зарплатных карт банка.

Также произошло снижение ставки по ипотечному кредитованию военнослужащих до 10,9% годовых в рамках льготной программы "Ипотека для военных", сообщили в банке. "РНКБ планирует отслеживать ситуацию на финансовом рынке и не исключает возможность дальнейшего снижения ставок по ряду кредитных продуктов", — заявили в РНКБ.

Райффайзенбанк в пятницу вслед за снижением ключевой ставки ЦБ сообщил, что снизил ставки по ипотеке по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования. С 14 июня минимальная ставка кредита в банке на приобретение квартиры в новостройке и на вторичном рынке составляет 10,99% годовых, на рефинансирование — 10,9%.

Максимальное снижение ставки произошло по ипотечной программе на вторичном рынке и программе рефинансирования. С 11,5% по обеим программам она опустилась до 10,99% и 10,9% соответственно. По кредитам на первичном рынке банк снизил ставку до 10,99%. Но в случае покупки нового жилья у ряда застройщиков клиенты могут оформить кредит по ставке 10,5% и 10,4% в зависимости от партнера, сообщили в Райффайзенбанке.

Реакция самых крупных игроков

Газпромбанк также в пятницу заявил, что снижает процентные ставки по базовым продуктам ипотечного кредитования до 9,5% годовых.

А Сбербанк и ВТБ уже снижали ставки по кредитам ранее в июне.

Так, Сбербанк с 1 июня снизил ставки по строящемуся жилью и 5 июня снизил все базовые ставки по ипотеке, лучшее предложение у банка по ипотеке для молодых семей составляет 9,5%, это исторически самая низкая ставка, отмечал в начале июня глава банка Герман Греф. По его словам, это не предел и ставки продолжат снижение.

Группа ВТБ с 7 июня снизила ставки по ипотеке до 10%, общее снижение ипотечных ставок "ВТБ 24" и розничного бизнеса ВТБ составило 0,75 п.п. для готового жилья и 0,4 п.п. для новостроек. ВТБ намерен снижать ставку по ипотечным кредитам, скорее всего, до конца года она опустится ниже 10%, заявлял РИА Новости в начале июня член правления банка Владимир Верхошинский.

Но Сбербанк также с 19 июня запустил акцию со сниженными ставками по потребительскому кредиту на рефинансирование с дисконтом в 1 процентный пункт.