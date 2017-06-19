Корсик: нотариат готов обеспечить безопасность оборота недвижимости в РФ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Нотариат готов взять на себя ответственность за безопасность и законность всего оборота недвижимости в РФ, заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

"У нас достаточно квалифицированных кадров, налаженная система работы в режиме "одного окна", экономически обоснованные и доступные для граждан тарифы, — сказал он, выступая в понедельник на пресс-конференции в Москве на тему "Нотариальная форма сделок с недвижимостью: результаты и перспективы".

В свою очередь первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что укрепление роли нотариуса способствует правовой безопасности граждан и сводит к минимуму риски мошеннических действий в сфере оборота недвижимости. По его словам, именно благодаря введению в 2015-2016 годах обязательного нотариального удостоверения для сделок с долями, имуществом несовершеннолетних и ограниченно дееспособных лиц удалось блокировать доступ мошенников в эти сегменты рынка недвижимости.

"Если нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью физических лиц станет реальностью, "черным" риэлторам здесь будет делать нечего", — заявил Емельянов.