Рогозин заявил о начале испытаний турбины для российского атомного ледокола

ГОРКИ, 19 июн — РИА Новости. Начинаются испытания турбины для российского атомного ледокола, сдать головное судно планируется в июне 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что ранее Россия проводила подобного рода работы на Харьковском турбинном заводе, а после 2014 года начались мероприятия по импортозамещению.
Рогозин сообщил, что на каждый ледокол будут поставлены две турбины, в октябре их планируется поставить на завод, а в июне 2019 планируется сдать головной ледокол "Арктика". "Дальше: ноябрь 2020 года атомный ледокол "Урал" и атомный ледокол "Сибирь" — это 2021 год, ноябрь", — сказал Рогозин.
Вице-премьер сообщил, что довольно оптимистичное настроение у всех заинтересованных сторон относительно проекта атомного ледокола сверх-класса "Лидер" на 120 мегаватт. "Если будет принято решение правительством через несколько лет о его строительстве, то, в целом, техническая основа для его создания также появляется", — сказал Рогозин.
По его словам, таким образом, будет обеспечена всесезонность работы Северного морского пути не только по западному маршруту, но и на восток для круглогодичного вывоза углеводородов.