Россия выиграла тендер на поставку Египту Ка-52К для "Мистралей"

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн — РИА Новости. Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К ("Катран") Египту, технический облик вертолетов согласовывают, сообщил журналистам в первый день работы международного авиакосмического салона в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Россия выиграла этот тендер. Сейчас важно согласовать технический облик", — сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что "работа это тяжелая", "вязкая".

Египет планирует приобрести вертолеты для размещения их на вертолетоносцах типа "Мистраль".