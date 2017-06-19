В строительство ветропарков в России инвестируют два миллиарда евро

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Общий объем инвестиций в проект госкорпорации "Росатом" по строительству ветропарков в РФ составит 2 миллиарда евро, следует из презентации заместителя генерального директора – директора по развитию и международному бизнесу АО "ОТЭК" (входит в Росатом, реализует этот проект) Эмина Аскерова.

"Суммарный объем инвестиций — 2 миллиарда евро", — говорится в презентации.

Аскеров сообщил, что в понедельник на "Атомэкспо" будет подписан договор об открытии кредитной линии между ОТЭК и Газпромбанком для финансирования этого проекта.

Ранее сообщалось, что ОТЭК привлечет у Газпромбанка 64,6 миллиарда рублей двумя траншами. Объем первого транша (старшего кредита) — до 57,4 миллиарда рублей, объем второго транша (мезонинного финансирования) — до 7,2 миллиарда рублей. Погасить кредиты предстоит не позднее 31 декабря 2026 года.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Ранее в июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Первой намечено построить такую ВЭС в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Эта станция будет состоять из 60 ветроэлектрических установок (ВЭУ) суммарной мощностью до 150 МВт.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").