Минфин думает о консолидации средств суверенных фондов, заявил Силуанов

ШАНХАЙ, 19 июн — РИА Новости. Минфин РФ предлагает правительству подумать о полном отказе от дальнейшего пополнения ФНБ и размышляет о консолидации средств суверенных фондов, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки в Бюджетный кодекс, в числе которых — исключение из кодекса нормы о нормативной величине Резервного фонда РФ, после достижения которой, согласно существующему бюджетному правилу, власти начинают пополнять ФНБ.
Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда РФ, в который власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды. Резервный фонд является источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, а ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, часть средств фонда была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.
Силуанов подчеркнул, что все принятые ранее решения по инвестированию средств ФНБ должны быть выполнены.
"Мы считаем, что те решения, которые были приняты по Фонду национального благосостояния по инвестированию в инфраструктурные проекты, они должны быть выполнены. Но другая оставшаяся часть ФНБ – это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета", — сказал он.