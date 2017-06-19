Минфин думает о консолидации средств суверенных фондов, заявил Силуанов

ШАНХАЙ, 19 июн — РИА Новости. Минфин РФ предлагает правительству подумать о полном отказе от дальнейшего пополнения ФНБ и размышляет о консолидации средств суверенных фондов, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Ситуация, которая была изначально заложена в Бюджетный кодекс по наличию двух суверенных фондов, — она, конечно, изменилась. Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда в следующем году. Это 623 миллиарда рублей (будет перечислено в Резервный фонд за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета по итогам 2017 года – ред.). В этой связи важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния", — сказал Силуанов.

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки в Бюджетный кодекс, в числе которых — исключение из кодекса нормы о нормативной величине Резервного фонда РФ, после достижения которой, согласно существующему бюджетному правилу, власти начинают пополнять ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда РФ, в который власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды. Резервный фонд является источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны, а ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, часть средств фонда была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Силуанов подчеркнул, что все принятые ранее решения по инвестированию средств ФНБ должны быть выполнены.

"Мы считаем, что те решения, которые были приняты по Фонду национального благосостояния по инвестированию в инфраструктурные проекты, они должны быть выполнены. Но другая оставшаяся часть ФНБ – это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета", — сказал он.