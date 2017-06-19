В Киеве рассказали о запасах угля и газа

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Украина накопила 2,7 миллиона тонн угля и 10,8 миллиарда кубометров газа, подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений, сообщил глава минэнерго Украины Игорь Насалик на совещании в понедельник.

"На сегодняшний день запасы угля составляют 2,7 миллиона тонн. Запасы угля, в частности, — 2,2 миллиона тонн газовой группы и 0,676 миллиона антрацитовой группы. Для сравнения, в прошлом году имели запасы 486 тысяч тонн", — сказал Насалик.

По его словам, на сегодня поставки антрацитового угля растут по заключенным компаниями контрактам.

Также, по словам министра, в хранилищах находятся 10,8 миллиарда кубометров газа. "Предусмотрено планом 17 миллиардов на 1 октября 2017 года", — сказал министр.

Он отметил, что, таким образом, подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений.