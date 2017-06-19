Курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые за месяц

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению вслед за нефтью, доллар тестирует отметку в 58 рублей впервые с 18 мая, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.53 мск рос на 26 копеек — до 58,03 рубля (уже поднимался до 58,05 рубля), курс евро — на 21 копейку, до 64,91 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,23% — до 47,26 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что нефть и возможные новые антироссийские санкции США остаются основными факторами давления на отечественную валюту.