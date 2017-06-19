МС-21 сможет летать на российском ПД-14 вместо американского PW-1400G

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") продвигает за рубежом двигатель ПД-14 для российского авиалайнера МС-21, который сможет летать на этом двигателе вместо американского PW-1400G, сообщил РИА Новости в понедельник представитель корпорации в первый день работы авиасалона в Ле Бурже.

В настоящее время МС-21 летает с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney (США). На сегодняшний день совершены три первых полета. Предполагается, что в будущем заказчикам будут предлагаться два штатных двигателя: российского и американского производства.

"ОДК продвигает за рубежом двигатель ПД-14 в качестве силовой установки российского авиалайнера МС-21. Мы рассчитываем на то, что после завершения сертификации зарубежные партнеры будут готовы обсуждать различные варианты взаимовыгодного сотрудничества", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уже сейчас ОДК ведет работу с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности поставки их с двигателями ПД-14 после получения сертификата летной годности на самолет.

"Мы проводим презентации нашего продукта для представителей авиакомпаний из стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки, которые являются целевыми зарубежными рынками. К двигателю ПД-14 уже проявляет интерес ряд заказчиков", — сказал представитель ОДК.