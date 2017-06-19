Россия и Китай готовы сверять планы в сфере налогов и аудита

ШАНХАЙ, 19 июн — РИА Новости. Россия и Китай готовы координировать свои планы в области налогового законодательства, аудита и рейтинговых агентств, заявил министр финансов России Антон Силуанов, открывая двусторонний диалог глав минфинов двух стран, которая, так же как и встреча глав минфинов и центробанков стран БРИКС, проходит в понедельник в Шанхае.

"Россия и Китай вышли на новый уровень сотрудничества. Вместе с тем мы видим, что есть еще потенциал для развития: это координация наших планов и политик в области "двадцатки", координации наших подходов и позиций в рамках заседания стран-членов БРИКС. Достаточно много возможностей для усиления обмена в части финансовых вопросов — это и сближение налогового законодательства, и вопросы аудита, и вопросы рейтинговых агентств", — сказал Силуанов, открывая встречу.

Он также заявил, что Россия готова работать и в части реализации инициативы Китая по созданию инфраструктуры нового "Шелкового пути". "Мы намерены работать в этом направлении совместно по линии министерства финансов и по линии банков экономического развития — я имею в виду, в рамках Евразийского экономического союза", — сказал он.

"В Пекине мы утвердили добровольные принципы финансирования этой инициативы и уверен, что они послужат нам основой для дальнейшего наращивания как нашего диалога на уровне министерства финансов, так и в рамках правительств и уровня наших лидеров", — добавил глава российского Минфина.

"Со времени нашей последней встрече благодаря непосредственному активному вовлечению наших министерств запущено и работает операционная деятельность двух финансовых институтов. Это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (ABII) и Новый банк развития ("Банк БРИКС"). Мы готовы активно рассматривать совместные проекты этих банков на территории наших стран. Нас интересует и активизация работы этих финансовых институтов непосредственно в России. У нас есть предложения, которые будут интересны акционерам банка", — добавил Силуанов.

Новый банк развития (НБР) со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в его членах и других развивающихся странах. В апреле 2016 года совет директоров НБР одобрил семь проектов, подразумевающих предоставление финансирования в размере более 1,5 миллиарда долларов. В текущем году банк рассчитывает одобрить около 15 проектов на сумму 2,5-3 миллиарда долларов.