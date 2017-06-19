Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы перенесли из-за непогоды

НАКАСИБЭЦУ (остров Хоккайдо, Япония), 19 июн — РИА Новости. Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы отложен предварительно до 11:30 по местному времени (05:30 мск) из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воскресенье журналистам организаторы поездки бывших японских жителей островов в аэропорту городка Накасибэцу.

Вылет был изначально намечен на 08:30 (02:30 мск) 18 июня, но из-за сильного тумана в районе аэропорта Менделеево на Кунашире рейс был перенесен на то же время понедельника и снова отложен.

"Вылет намечен предварительно на 11:30, но погодные условия пока не меняются", — сообщили журналистам. По информации, полученной японцами в аэропорту, видимость на острове Кунашир составляет всего 200 метров.

Часть участников поездки из бывших жителей южных Курил утром покинули аэропорт Накасибэцу и отправились обратно в гостиницы.

С 17 июня в аэропорту находится турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора", чтобы впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил и их сопровождающих для посещения могил своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Они запланировали посетить острова Кунашир и Шикотан.

Сопровождать их в поездке должны официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.