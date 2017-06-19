Первый чартерный рейс из Японии на Курилы вновь отложили из-за погоды

НАКАСИБЭЦУ (остров Хоккайдо, Япония), 19 июн — РИА Новости. Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы вновь откладывается из-за погодных условий, сообщили в воскресенье журналистам организаторы поездки бывших японских жителей островов в аэропорту городка Накасибэцу.

Вылет был изначально намечен на 08.30 (02.30 мск) 18 июня, но из-за сильного тумана в районе аэропорта Менделеево на Кунашире рейс был перенесен на то же время понедельника. Теперь организаторы объявили, что вылет снова задерживается на некоторое время.

Часть участников поездки из бывших жителей южных Курил покинула аэропорт Накасибэцу и отправилась обратно в гостиницы.

С 17 июня в аэропорту находится турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора", чтобы впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил и их сопровождающих для посещения могил своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Они запланировали посетить острова Кунашир и Шикотан.

Сопровождать их в поездке должны официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.