Инвестор "Северного потока-2" отказался считаться с проблемами Украины

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать аргумент противников проекта "Северный поток-2", считающих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа. Об этом он заявил в комментарии Der Spiegel.

"Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины", — подчеркнул он.

Мерен также указал на плохое состояние украинской газотранспортной системы. По его словам, на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

Wintershall рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2", невзирая на сопротивление. "Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, — Россия", — пояснил Мерен.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро.

