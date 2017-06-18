МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минприроды РФ не исключает открытие "Роснефтью" в Восточной Арктике крупнейшего месторождения на шельфе, сообщил глава министерства Сергей Донской.
"Лукойлу" и "Роснефти" на Таймыре принадлежит два соседних участка: "Лукойлу" — сухопутная часть Восточно-Таймырского месторождения, "Роснефти" — морская (Хатангский участок недр).
Донской в интервью РИА Новости в конце мая говорил, что ожидает открытие "Лукойлом" на Восточно-Таймырском участке крупного месторождения с извлекаемыми запасами нефти до 100 миллионов тонн.