"Роснефть" открыла в Арктике, возможно, крупнейшее на шельфе месторождение

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минприроды РФ не исключает открытие "Роснефтью" в Восточной Арктике крупнейшего месторождения на шельфе, сообщил глава министерства Сергей Донской.

Специалисты "Роснефти" в результате бурения поисковой скважины с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых (Восточная Арктика) обнаружили, что полученный керн насыщен нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций, что позволяет "Роснефти" считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики, говорится в сообщении компании, опубликованном ранее в воскресенье.

"Лукойлу" и "Роснефти" на Таймыре принадлежит два соседних участка: "Лукойлу" — сухопутная часть Восточно-Таймырского месторождения, "Роснефти" — морская (Хатангский участок недр).

Донской в интервью РИА Новости в конце мая говорил, что ожидает открытие "Лукойлом" на Восточно-Таймырском участке крупного месторождения с извлекаемыми запасами нефти до 100 миллионов тонн.