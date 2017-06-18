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Экономика

Киевские власти "проспали" наступление Китая

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (218)
00:2918.06.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВентиль на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области. Архивное фотоВентиль на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Китай становится крупнейшим инвестором в ряд секторов украинской экономики, пишет "Украина.ру".

В центре Киева во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
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Необитаемая Украина завтрашнего дня

В то время как киевские власти воюют с воображаемой "российской агрессией", в борьбе за украинские ресурсы в лидеры выходит Китай, имеющий немалые возможности и четкую стратегию.

Китайские кредиты и инвестиции превзошли кредиты МВФ вместе с тремя миллиардами долларов, полученными от России. Риски при этом минимальны — кредиты выдаются товаром под залог самого товара. 

Так, привлекательной для китайских инвесторов оказалась альтернативная энергетика. В конце 2016 года китайская компания CNBM оформила права собственности на 10 крупнейших солнечных электростанций на Украине общей мощностью 267 МВт, вложив в общей сложности около миллиарда долларов.

Финансирование при этом шло в виде товарных кредитов: поставлялось высокотехнологичное оборудование, которое являлось залогом. После того как украинская компания не могла расплатиться за него, она переходила в собственность китайской корпорации.

"Приобретение контроля над активами было осуществлено в обмен на погашение невозвратной и безгарантийной задолженности на эту сумму по товарным операциям по поставке оборудования", — заявил гендиректор CNBM Юнчжи Чен.

Высокий суд правосудия Англии. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
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Та же схема может быть реализована с "Укртелекомом", который в 2015 году подписал договор с China Development Bank (CDB) и  Huawei  о модернизации сетей телефонной связи и интернета. Согласно договору, китайские инвесторы поставляют "Укртелекому" оборудование в залог самого оборудования, стоимость которого составляет 45 миллионов долларов. От CDB "Укртелеком" получил в кредит 50 миллионов долларов со сроком погашения до 2023 года.

На конец 2016 года задолженность по кредиту составила уже почти 13 миллионов долларов. Между тем общая сумма залогов "Укртелекома"  на конец прошлого года составила 11,8 миллиардов гривен (около 450 миллионов долларов). При этом вся недвижимость компании оценивается в сумму около 4 миллиардов гривен (154 миллиона долларов).

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Интерес китайцев вызывает и украинская традиционная энергетика. В конце 2012 года "Нафтогаз" договорился с Госбанком развития Китая (China Development Bank Corporation) о кредите на 3,6 миллиарда долларов для программы замещения природного газа углем. Этой кредитной линией украинская компания не воспользовалась, но в 2015 году подала в Минэкономразвития четыре инвестиционных предложения, которые среди прочего включают закупку оборудования для газодобычи. В конце августа 2016 года Банк развития Китая продлил срок доступности этого кредита для "Нафтогаза" до 25 декабря 2017 года.

Не исключено, что "Нафтогаз" также получит товарный кредит под залог оборудования. В случае невыплаты китайская сторона получит контроль над активами компании.

Помимо этого, в планы Китая входит строительство высокотехнологичных предприятий на Украине. Это выгодно, во-первых, в связи с низкими зарплатами на Украине, а во вторых, у Киева действует договор о зоне свободной торговли с ЕС, что позволит произведенным на Украине китайским товарам легче заходить на европейский рынок.

С активным внедрением китайского капитала также может столкнуться и рынок земли. Таким образом, рост китайского влияния на Украине выглядит неизбежным, заключает автор статьи.

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