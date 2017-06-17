"Комета" вернулась: РФ возобновила производство судов на подводных крыльях

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия возобновила производство скоростных морских пассажирских судов на подводных крыльях типа "Комета", заявил министр транспорта Максим Соколов. Интерес к проекту уже проявляет Греция, готовы принять такие суда и на черноморском побережье России.
Впрочем, теперь судно получило другое имя, уточнил он.
"Мы ее даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был "Чайка". Поэтому эта "Комета" получила название "Чайка". Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт", — рассказал Соколов.
Что касается закупок "Комет" Грецией, то, по словам министра, он готов им содействовать.
Как стало известно РИА Новости, АО "Судоремонтный завод "Вымпел" в Рыбинске сотрудничает с греческой компанией "Аргонавтики плоес" по вопросу строительства и передачи "Комета 120М". Сейчас с потенциальным греческим заказчиком ведутся переговоры по вопросу о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором отражены основные условия договора на строительство четырех таких судов. Стоимость каждого судна превышает шесть миллионов евро.
На Черном море
К новым "Кометам" проявляют интерес не только в Греции, но и в самой России. В конце апреля рыбинский завод "Вымпел" посетил президент Владимир Путин. Во время встречи гендиректор предприятия, в частности, рассказал главе государства о проекте по запуску между Ялтой и Сочи корабля на подводных крыльях.
"У министерства транспорта и министерства промышленности есть возможность провести квазиконкурсные или конкурсные процедуры и выбрать наилучшее предложение. Но само по себе предложение мне очень нравится", — сказал президент, отметив, что план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства в виде льгот по лизингу.
Анапа готова принять "Кометы"
На днях генеральный директор "Росморпорта" Андрей Тарасенко заявил, что уже идет подготовка к возобновлению рейсов "Комет" по Черноморскому побережью. По его словам, в Анапе уже создано предприятие, которое будет полностью отвечать за пассажирскую транспортировку.
"Раньше это было невыгодно, но вот поступили заявки, в частности от компании "Черноморские скоростные линии", что многим интересно с Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти. Поэтому вопрос решаем. Не скажу точно, когда это будет. Сейчас компании получают лицензии, там большой комплект документов для получения оборудования", — сказал Тарасенко.
Будет ли данное направление популярным и регулярным, покажет пассажиропоток, добавил он.
Обновленная "Комета"
Производство "Комет" на рыбинском заводе прерывалось почти на два десятилетия, однако в 2013 году на предприятии снова начали строить суда на подводных крыльях.
Скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" предназначено для перевозок пассажиров в морской прибрежной зоне. Судно длиной около 35 метров и водоизмещением в 73 тонны сможет развивать скорость до 35 узлов и перевозить до 120 пассажиров: 22 — в салоне бизнес-класса, 98 — в салоне эконом-класса.