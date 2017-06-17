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Экономика

"Комета" вернулась: РФ возобновила производство судов на подводных крыльях

14:2117.06.2017
(обновлено: 14:25 17.06.2017)
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© Фото : ЦКБ по СПК им. Р.Е.АлексееваМорское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения Комета 120ММорское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения Комета 120М
© Фото : ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия возобновила производство скоростных морских пассажирских судов на подводных крыльях типа "Комета", заявил министр транспорта Максим Соколов. Интерес к проекту уже проявляет Греция, готовы принять такие суда и на черноморском побережье России.

Черноморское побережье. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вдоль Черноморского побережья вновь будут курсировать пассажирские "Кометы"
Речь о новых "Кометах" шла на встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству на Крите. У главы российского Минтранса спросили, возобновились ли продажи "Комет" Греции, которая закупала их еще тридцать лет назад. На это Соколов ответил: "Продажи еще нет, а вот производство "Комет" возобновилось".

Впрочем, теперь судно получило другое имя, уточнил он.

"Мы ее даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полета в космос был "Чайка". Поэтому эта "Комета" получила название "Чайка". Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, еще открыт", — рассказал Соколов.

Что касается закупок "Комет" Грецией, то, по словам министра, он готов им содействовать. 

Транспорт. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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Соколов рассказал о росте экспорта транспортных услуг в России
"Мы будем рады. И хотя судостроение — это компетенция министерства промышленности, я, как министр транспорта и как сопредседатель смешанной комиссии, готов поддержать любые предложения со стороны Греции", — заявил глава Минтранса.

Как стало известно РИА Новости, АО "Судоремонтный завод "Вымпел" в Рыбинске сотрудничает с греческой компанией "Аргонавтики плоес" по вопросу строительства и передачи "Комета 120М". Сейчас с потенциальным греческим заказчиком ведутся переговоры по вопросу о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором отражены основные условия договора на строительство четырех таких судов. Стоимость каждого судна превышает шесть миллионов евро.

На Черном море

К новым "Кометам" проявляют интерес не только в Греции, но и в самой России. В конце апреля рыбинский завод "Вымпел" посетил президент Владимир Путин. Во время встречи гендиректор предприятия, в частности, рассказал главе государства о проекте по запуску между Ялтой и Сочи корабля на подводных крыльях.

Пассажирский лайнер Адмирал Нахимов у причала Сочинского морского торгового порта
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Рогозин поручил наладить выпуск круизных судов
Путин заметил, что это предложение не единственное, еще несколько судостроительных компаний в разных регионах предлагают подобные проекты.

"У министерства транспорта и министерства промышленности есть возможность провести квазиконкурсные или конкурсные процедуры и выбрать наилучшее предложение. Но само по себе предложение мне очень нравится", — сказал президент, отметив, что план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства в виде льгот по лизингу.

Черноморский флот РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Черноморский флот получил первый новейший гидрографический катер
При этом Путин добавил, что маршрут Сочи — Ялта сложен с точки зрения погодных условий, так как суда на подводных крыльях опасно использовать при сильном ветре. Но такие корабли можно пустить на другие маршруты на кавказском побережье или в Крыму, этот вид транспорта нужно развивать, он будет востребованным, заключил президент.

Анапа готова принять "Кометы"

На днях генеральный директор "Росморпорта" Андрей Тарасенко заявил, что уже идет подготовка к возобновлению рейсов "Комет" по Черноморскому побережью. По его словам, в Анапе уже создано предприятие, которое будет полностью отвечать за пассажирскую транспортировку.

"Раньше это было невыгодно, но вот поступили заявки, в частности от компании "Черноморские скоростные линии", что многим интересно с Анапы прийти в Сочи, многим хочется в Ялту прийти. Поэтому вопрос решаем. Не скажу точно, когда это будет. Сейчас компании получают лицензии, там большой комплект документов для получения оборудования", — сказал Тарасенко.

Будет ли данное направление популярным и регулярным, покажет пассажиропоток, добавил он.

Обновленная "Комета"

Производство "Комет" на рыбинском заводе прерывалось почти на два десятилетия, однако в 2013 году на предприятии снова начали строить суда на подводных крыльях. 

Противодиверсионный катер Грачонок
© Фото : судостроительный завод "Вымпел"
В Рыбинске спустят на воду противодиверсионный катер "Грачонок"
Тогда Максим Соколов, выступая на церемонии закладки первой из обновленных "Комет", отметил, что суда будут строиться по совершенно новым технологиям. По его словам, реализация подобных разработок даст новые возможности по перевозке пассажиров не только по крупнейшим рекам России, но и в черноморском бассейне и в бассейне Балтийского моря.

Скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" предназначено для перевозок пассажиров в морской прибрежной зоне. Судно длиной около 35 метров и водоизмещением в 73 тонны сможет развивать скорость до 35 узлов и перевозить до 120 пассажиров: 22 — в салоне бизнес-класса, 98 — в салоне эконом-класса.

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