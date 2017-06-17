МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. РФ ожидает в скором времени турецкую инспекцию российских производителей мясной и молочной продукции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Да, мы ожидаем в скором времени", — сказал он.

От отметил, что отмена инспекции связана с техническими вопросами. "Я думаю, это технический вопрос", — сказал Дворкович.

Россельхознадзор в среду, 14 июня, сообщил, что представители министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции не приехали в Россию для проведения на этой неделе переговоров с российским ведомством, визит был перенесен на неопределенный срок.

В конце мая российская служба сообщила, что делегация Минсельхоза Турции 13 июня посетит Москву и проведет переговоры с Россельхознадзором по вопросам взаимодействия в области ветеринарии и фитосанитарии. После этого ветеринарные инспекторы турецкого Минсельхоза должны были проинспектировать российские предприятия по производству мясной продукции, расположенных в Брянской, Оренбургской и Московской областях.