В "Газпроме" считают реальными перспективы для участия немецкого бизнеса

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков видит перспективы для участия немецкого бизнеса в новых проектах в нефтегазовой сфере в России.

"Немцы в своих выступлениях говорят: футбол будем развивать вместе, и экономику надо развивать вместе. Бизнес немецкий как работал, так и работает в России. Более того, новые всякие открываются направления (сотрудничества — ред.), связанные с добычей нефти, газа, переработкой, химией. Все идет не так плохо, и я думаю, что этот год подготовки к Чемпионату мира по футболу нас еще больше сблизит, и не только на поприще футбола, но и на поприще нашей экономики и политики", — сказал РИА Новости Зубков.

В субботу в Москве проходит двустороннее расширенное заседание президиумов Координационных комитетов и руководителей рабочих групп форума "Петербургский диалог". На встрече российские и немецкие участники обсуждаются вопросы подготовки Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, а также перспективы сотрудничества в энергетике и экологии.