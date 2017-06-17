В Баренцевом море создадут участки земли для строительства морских объектов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестпроекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений", соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров в субботу.

В июне 2015 года был утвержден план первоочередных мероприятий по созданию в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр создается "Новатэком" в лице дочернего общества "Кольская верфь". Он предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Отмечается, что для размещения объектов Центра необходимо строительство искусственных земельных участков в акватории Кольского залива. Создаваться они будут за счет собственных средств "Кольской верфи". Объем капитальных вложений составит более 25 миллиардов рублей.

"ООО "Кольская верфь" получены разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков на водном объекте. Подписанным распоряжением ООО "Кольская верфь" определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря", — говорится в документе.

Планируется, что строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства.