ИРАКЛИОН (Крит, Греция), 17 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россия намерена развивать отечественное авиастроение и планирует потеснить иностранных авиапроизводителей на внутреннем рынке, но не ставит целью полностью вытеснить их, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая с лекцией в Университете Крита.

На Крите министр участвовал во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

На вопрос о том, как быстро российская авиационная промышленность готова вытеснить с внутреннего рынка Boeing и Airbus и заменить их машинами отечественного производства, Соколов ответил, что Россия такую цель мы не ставит, отметив, что в США и Европе работают также самолёты иностранного производства.

"В конце XX века в мире каждый пятый самолёт был советского производства. Сейчас ситуация кардинально изменилась – мы по-прежнему сохранили хорошие позиции в транспортном авиастроении. Ми-8 считается лучшим вертолетом для транспортных перевозок. Что касается гражданской авиации, то в нашем активе пока можно говорить только об одной модели – это Sukhoi Superjet 100", — сказал Соколов.

Он добавил, что самолёт уже активно используется, и не только в России, но иностранными авиакомпаниями.

По его мнению, об МС-21 говорить пока рано. "Он ещё не поступил (на рынок). Опытный образец совершил недавно только свой второй полет", — сказал Соколов.

"Но в планах крупнейшей нашей и европейской авиакомпании "Аэрофлот" до 2023 года приобрести сто самолётов МС-21", — сказал министр.

Он уверен, что потеснить иностранных авиапроизводителей на отечественном рынке возможно, в том числе с помощью финансовых рычагов.

"Что касается международного рынка, то здесь будем жёстко конкурировать ценой, качеством, экологичностью, энергоэффективностью. Какую долю займём – покажет время. Но готовы дать очень хорошие условия своим друзьям, в том числе Греческой Республике", — сказал Соколов.