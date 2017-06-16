Группа ЕСН Березкина выкупила 65% акций и долг РБК у Прохорова

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65% акций и долг РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова, сообщает РБК в пятницу.

"Группа ЕСН выкупила 65% акций и долговые обязательства РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова… Сумма сделки не раскрывается, консультантом по сделке выступил "ВТБ Капитал", — говорится в сообщении.

"Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса", — отметил Григорий Березкин.