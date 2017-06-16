ЦБ ожидает еще одного повышения ставки ФРС в 2017 году

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Банк России ожидает еще одного повышения ставки ФРС в текущем году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике РФ.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте — до 0,75-1%.

"Согласно заявлениям представителей ФРС, курс на нормализацию денежно-кредитной политики США продолжится. Вероятность ускоренной нормализации несколько снизило уменьшение инфляционных ожиданий на фоне появления сомнений относительно успешной реализации предвыборной программы Дональда Трампа, а также наблюдаемое снижение темпов роста цен по широкому кругу товаров в весенние месяцы", — говорится в докладе.

"С учетом этого Банк России, как и ранее, исходит из предпосылки о трех повышениях ставки ФРС США в 2017 году (включая уже произошедшие повышения в марте и июне), что в целом соответствует ожиданиям рынка", — отмечает ЦБ РФ.

Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, решение ФРС было ожидаемым, оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала.