ЦБ ожидает еще одного повышения ставки ФРС в 2017 году

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Банк России ожидает еще одного повышения ставки ФРС в текущем году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике РФ.
"Согласно заявлениям представителей ФРС, курс на нормализацию денежно-кредитной политики США продолжится. Вероятность ускоренной нормализации несколько снизило уменьшение инфляционных ожиданий на фоне появления сомнений относительно успешной реализации предвыборной программы Дональда Трампа, а также наблюдаемое снижение темпов роста цен по широкому кругу товаров в весенние месяцы", — говорится в докладе.
Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, решение ФРС было ожидаемым, оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала.