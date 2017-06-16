Проигрывают все: Кремль объяснил критику новых антироссийских санкций в ЕС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали позицию ряда европейских чиновников по поводу проекта новых антироссийских санкций, которые рассматриваются в США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это недовольство вполне объяснимо, поскольку производители в Европе несут убытки из-за ограничительных мер.
Песков отметил, что санкции способны нанести ущерб не только России, но и тем, кто поддерживает ограничения.
"Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", — заявил представитель Кремля журналистам, комментируя позицию Вены и Берлина.
Что предполагают новые санкции
В среду американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил новые антироссийские меры. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Законопроект также предусматривает, что президент может наложить санкции на компании, намеренные вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставить услуги и технологии или информационную поддержку.
Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".
Чем недовольна Европа
"Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", — отметили чиновники.
Керн и Габриэль подчеркнули, что в американском законопроекте речь, по сути, идет о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного топлива с европейского рынка. В Берлине и Вене считают, что тем самым Вашингтон заботится лишь о развитии своей нефтяной и газовой промышленности.
Канцлер Австрии и глава МИД Германии заявили, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. По мнению политиков, энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов.
"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — говорится в документе.
"Если мы не будем действовать совместно, то посторонние соображения, такие как экономические интересы США в экспорте газа, будут брать верх. Нет смешению внешнеполитических интересов с экономическими! Есть еще время и возможность это предотвратить!" — отметили Керн и Габриэль.
Зайберт также заявил о недопустимости негативного влияния действий американских властей на европейскую экономику.
"Подобные санкции с экстратерриториальным действием в третьих государствах мы не признаем из принципиальных соображений", — подчеркнул представитель немецкого правительства.
США волнуют только свои интересы
Политолог Леонид Крутаков уверен, что американские власти намерены и впредь навязывать всему миру свои условия.
По его мнению, Вашингтон намерен не учитывать интересы не только России, но и Евросоюза.
"Мы находимся в очень жесткой точке противостояния, с которой никто отступить не может. Нужно садиться и договариваться, но любой договор для Америки выглядит как проигрыш. Поэтому они стараются "продавить" Трампа", — сказал эксперт.