Проигрывают все: Кремль объяснил критику новых антироссийских санкций в ЕС

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали позицию ряда европейских чиновников по поводу проекта новых антироссийских санкций, которые рассматриваются в США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это недовольство вполне объяснимо, поскольку производители в Европе несут убытки из-за ограничительных мер.

Накануне законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в области энергетики, раскритиковали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн.

Песков отметил, что санкции способны нанести ущерб не только России, но и тем, кто поддерживает ограничения.

"Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", — заявил представитель Кремля журналистам, комментируя позицию Вены и Берлина.

Что предполагают новые санкции

В среду американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил новые антироссийские меры. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Документ предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования подсанкционных российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Законопроект также предусматривает, что президент может наложить санкции на компании, намеренные вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставить услуги и технологии или информационную поддержку.

Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Чем недовольна Европа

Накануне немецкий МИД опубликовал совместное заявление Кристиана Керна и Зигмара Габриэля, в котором они выразили протест против планов ввести новые ограничения.

"Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", — отметили чиновники.

Керн и Габриэль подчеркнули, что в американском законопроекте речь, по сути, идет о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного топлива с европейского рынка. В Берлине и Вене считают, что тем самым Вашингтон заботится лишь о развитии своей нефтяной и газовой промышленности.

Канцлер Австрии и глава МИД Германии заявили, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами. По мнению политиков, энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — говорится в документе.

"Если мы не будем действовать совместно, то посторонние соображения, такие как экономические интересы США в экспорте газа, будут брать верх. Нет смешению внешнеполитических интересов с экономическими! Есть еще время и возможность это предотвратить!" — отметили Керн и Габриэль.

В пятницу позицию Вашингтона от имени канцлера Германии Ангелы Меркель раскритиковал и официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер убеждена, что экономические интересы и санкции США "нельзя смешивать".

Зайберт также заявил о недопустимости негативного влияния действий американских властей на европейскую экономику.

"Подобные санкции с экстратерриториальным действием в третьих государствах мы не признаем из принципиальных соображений", — подчеркнул представитель немецкого правительства.

США волнуют только свои интересы



Политолог Леонид Крутаков уверен, что американские власти намерены и впредь навязывать всему миру свои условия.

"Чтобы понять, что происходит, мы должны вспомнить, что творится в самой Америке. Госдолг США достиг размеров американского ВВП, а вклад этой страны в мировой ВВП в два раза меньше того, что США потребляют. То есть, если они не будут навязывать другим свои условия, то последствия трудно будет предсказать: "Великая депрессия" покажется "цветочками", — заявил Крутаков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Вашингтон намерен не учитывать интересы не только России, но и Евросоюза.

"Мы находимся в очень жесткой точке противостояния, с которой никто отступить не может. Нужно садиться и договариваться, но любой договор для Америки выглядит как проигрыш. Поэтому они стараются "продавить" Трампа", — сказал эксперт.

"Между тем само избрание Трампа было свидетельством потери актуальности проекта "большой глобализации", который продвигали и Клинтоны, и Буши. И казалось, что теперь-то должны чуть-чуть отыграть назад, пойти на какой-то компромисс — но, как видим, те силы, которые проиграли на выборах, очень влиятельны и не собираются отступать, ведь в этот проект вложены колоссальные деньги. Тут вопрос абсолютно циничный. Он как карточный долг, то есть решаться будет не на основании каких-то гуманистических подходов или с учетом интересов России и Европы", — добавил Крутаков.