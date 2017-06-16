Бахрейн надеется на старт поставок российского СПГ в начале 2019 года

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бахрейн рассчитывает на начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в начале 2019 года в рамках сделки с "Газпромом", сообщил в интервью РИА Новости посол королевства в Москве Ахмед ас-Саати.

Минпромторг РФ сообщал в феврале, что Россия и Бахрейн детально прорабатывают возможность поставок газа на бахрейнский рынок. В апреле министр нефти Бахрейна Мухаммед Аль Халифа сообщил РИА Новости, что страна ведет переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью".

"Проект существует, и мы подписали договор с "Газпромом"… Мы в постоянном контакте с "Газпромом", ведется обмен визитами для обсуждения технических вопросов, и я ожидаю, что в начале 2019 года первые танкеры с российским газом начнут прибывать в Бахрейн", — сообщил ас-Саати.

Объемы ожидаемых поставок посол назвал крупными, но отметил, что пока не располагает точными данными.

По его словам, поставки станут возможны, когда в Бахрейне завершится строительство первого терминала для приема СПГ, что произойдет не ранее 2018 года.