Тверская область в I квартале ежемесячно увеличивала объемы строительства

МОСКВА/ТВЕРЬ, 16 июн — РИА Новости. Тверская область вошла в число 10 регионов России, в которых на протяжении каждого из трех месяцев первого квартала 2017 года зафиксирован рост объема работ в строительной отрасли, следует из данных аналитического бюллетеня "Социально-экономическое положение регионов РФ. Итоги января-марта 2017 года", подготовленном агентством "РИА Рейтинг".

В число регионов РФ, где на протяжении всех месяцев первого квартала текущего года была зафиксирована положительная динамика по виду деятельности "Строительство" строительстве, помимо Тверской области, вошли Калужская, Орловская, Вологодская, Курганская, Кемеровская области, Ингушетия, Камчатский и Приморский края и Еврейская автономная область.

В январе 2017 года объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Тверской области, вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,1% в феврале — на 10,6%, а в марте — на 19.3%.

В первом квартале 2017 года в области было введено 49,6 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений.

"По итогам первого квартала 2017 года в целом по отрасли рост составил 113,6%. У нас есть все возможности и для увеличения темпов строительства жилья. На начало года в регионе на различных стадиях готовности находились 200 многоквартирных домов.". — прокомментировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Другие новости региона читайте здесь