ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются", — говорится в сообщении ЦБ.
Все опрошенные РИА Новости аналитики были уверены, что ЦБ в пятницу продолжит снижать ставку, так как уже дал соответствующий сигнал рынку. Однако их мнения о величине снижения разделились: одни считали, что в таких условиях ЦБ предпочтет иметь некий запас по жесткости; другие указывали, что снижение ставки сразу на 0,5 процентного пункта несколько ослабит рубль, что полезно для федерального бюджета.
Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране — ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты. В конце 2014 года Центробанк резко поднял ключевую ставку — до 17%, а затем постепенно опускал ее.