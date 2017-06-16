ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются", — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России в текущем году снижал ставку уже дважды — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта. В апрельском пресс-релизе регулятор убрал сигнал о горизонте дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заменив его менее четким заявлением, что внесло интригу в дальнейшую политику ЦБ.

Все опрошенные РИА Новости аналитики были уверены, что ЦБ в пятницу продолжит снижать ставку, так как уже дал соответствующий сигнал рынку. Однако их мнения о величине снижения разделились: одни считали, что в таких условиях ЦБ предпочтет иметь некий запас по жесткости; другие указывали, что снижение ставки сразу на 0,5 процентного пункта несколько ослабит рубль, что полезно для федерального бюджета.

В начале июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет рассматривать на предстоящем заседании две опции по снижению ключевой ставки — на 0,25 или 0,5 процентного пункта. Накануне заседания президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на дальнейшее аккуратное снижение ключевой ставки.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране — ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты. В конце 2014 года Центробанк резко поднял ключевую ставку — до 17%, а затем постепенно опускал ее.