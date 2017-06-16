ХАРБИН (Китай), 16 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Госкорпорация "Ростех" предложила китайским партнерам совместно создать двигатель для дальнемагистральных самолетов, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Виктор Кладов.

"Мы предложили китайцам совместное создание двигателя для дальнемагистрального самолета на базе двигателя ПД-14", — сообщил Кладов на полях IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

По его словам, "Ростех" надеется, что прототип двигателя будет готов уже к 2020 году, а дальше последуют испытания.

Четвертая российско-китайская выставка ЭКСПО открылась в четверг в Харбине, она продлится до 19 июня. На выставке представлены практически все федеральные округа России, главными регионами-партнерами харбинского ЭКСПО этого года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.