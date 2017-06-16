Путин ответил, когда Россия стала выстраивать собственный киберпотенциал

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россия при выстраивании киберпотенциала была вынуждена догонять другие страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун спросил Путина, когда Россия стала выстраивать собственный киберпотенциал.

"В общем, этот процесс шел с самого начала, параллельно со всеми другими. Мы должны были догонять очень многие страны мира. У нас в принципе база фундаментальная очень хорошая, у нас хороший образовательный уровень, очень хорошая математическая школа. Некоторые наши компании — сейчас у них уже внешний оборот 7 миллиардов долларов. Они уже стали конкурентами на рынке программного обеспечения. И "железо" так называемое развивается очень активно. Появляются суперкомпьютеры", — сказал Путин.

Четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью Путина" показал на этой неделе американский телеканал Showtime.

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