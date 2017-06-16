Еврозона перечислит Греции 7,7 миллиарда евро финпомощи

Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото

Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 июн — РИА Новости, Мария Князева. Европейский механизм стабильности (ESM), созданный для поддержки кризисных стран еврозоны, даст Греции новый субтранш кредита в начале июля, сказал глава ESM Клаус Реглинг на пресс-конференции после заседания Еврогруппы.

Новый транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM), ожидающийся уже много месяцев, составит 8,5 миллиарда евро – так решил совет министров финансов стран еврозоны в четверг. Эта сумма будет дана двумя частями.

Первое перечисление из этого транша ожидается в начале июля и составит 7,7 миллиарда евро, остальные 0,8 миллиарда евро, как ожидается, будут перечислены "после лета" при выполнении Грецией определенных условий, сказал Реглинг.

С начала третьей программы финансовой помощи в августе 2015 года ESM перечислил Греции 31,7 миллиарда евро. Общий объем программы – до 86 миллиарда евро кредитов.