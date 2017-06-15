Минфин предварительно оценил дефицит бюджета за январь-май в 1,7% ВВП

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета России за январь-май, по предварительной оценке, составил 1,7% ВВП, или 563,716 миллиарда рублей, сообщил в четверг Минфин.

Первичный дефицит бюджета, то есть дефицит без учета выплат по внешнему и внутреннему долгу, составил 284,832 миллиарда рублей, или 0,8% ВВП.

Доходы федерального бюджета за пять месяцев составили 5,83 триллиона рублей, или 43,2% к общему объему доходов, утвержденному действующим законом о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Расходы составили 6,393 триллиона рублей, или 39,4% к общему утвержденному годовому объему расходов.

Больше всего доходов в казну перечислила Федеральная налоговая служба – в сумме 3,712 триллиона рублей, или 46,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2017 год. Федеральная таможенная служба перечислила за пять месяцев 1,714 триллиона рублей, или 40,7% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы власти перечислили доходы на 404 миллиарда рублей, что составляет 30,2% к прогнозу на 2017 год.