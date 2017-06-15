"Газпром" объяснил мотивы введения санкций США на российские газопроводы

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. США расширяют санкции на российские экспортные газопроводы с целью обеспечить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Что касается введения санкций, там не скрывают, что это способ конкурентной борьбы для того, чтобы обеспечивать поставки американского СПГ в Европу", — сказал Медведев.

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению санкций против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.