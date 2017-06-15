В Shell рассказали об инвестициях в "Северный поток-2" в условиях санкций

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Решение о предоставлении Nord Stream 2 AG финансирования для реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" было принято исходя из коммерческой логики и с соблюдением действующих мер торгового контроля и международных санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы англо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell.
"Мы — бизнес-структура. Мы принимаем решения, исходя из наилучших коммерческих интересов, при этом соблюдая действующие меры торгового контроля и международные санкции", — отметили в пресс-службе Shell. При этом компания не стала комментировать возможное влияние на проект расширенного перечня санкций США против РФ, который в среду одобрил американский сенат.
"Наше решение предоставить финансирование Nord Stream 2 является коммерческим, и основано, помимо прочего, на ожидаемом возврате от инвестиций, а также на том, что строительство газопровода ("Северный поток-2" — ред.), который откроет доступ дополнительным поставкам газа в Европу, будет выгодным. Оно также является способом укрепления нашего взаимодействия с "Газпромом", — сказал представитель пресс-службы Shell.
При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.