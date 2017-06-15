В Shell рассказали об инвестициях в "Северный поток-2" в условиях санкций

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Решение о предоставлении Nord Stream 2 AG финансирования для реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2" было принято исходя из коммерческой логики и с соблюдением действующих мер торгового контроля и международных санкций, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы англо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell.

В четверг заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что Nord Stream 2 (оператор проекта "Северный поток-2") получил средства от всех европейский компаний, которые должны были быть предоставлены в 2017 году. Shell ранее сообщала, что партнеры Nord Stream 2 — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят Nord Stream 2 AG по 285 миллионов евро в 2017 году.

"Мы — бизнес-структура. Мы принимаем решения, исходя из наилучших коммерческих интересов, при этом соблюдая действующие меры торгового контроля и международные санкции", — отметили в пресс-службе Shell. При этом компания не стала комментировать возможное влияние на проект расширенного перечня санкций США против РФ, который в среду одобрил американский сенат.

"Наше решение предоставить финансирование Nord Stream 2 является коммерческим, и основано, помимо прочего, на ожидаемом возврате от инвестиций, а также на том, что строительство газопровода ("Северный поток-2" — ред.), который откроет доступ дополнительным поставкам газа в Европу, будет выгодным. Оно также является способом укрепления нашего взаимодействия с "Газпромом", — сказал представитель пресс-службы Shell.

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению санкций против России. В частности, предполагается, что президент США может наложить санкции против лиц, намеренных вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год, или 1 миллиона долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.