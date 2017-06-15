В Совфеде предложили снизить ключевую ставку ЦБ до 3% после слов Путина

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Для того чтобы ключевая ставка, установленная Центробанком РФ, реально работала на развитие экономики, она не должна превышать 3% годовых, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии заявил, что рассчитывает, что Банк России продолжит аккуратное снижение своей ключевой ставки.

"Для того чтобы ключевая ставка работала, она должна быть снижена до 3%, все, что выше 3% — это не рабочий вариант", — сказал сенатор.

"Боюсь, что темпы снижения ставки Банком России будут низкими и не критичными", — добавил Калашников. По его мнению, причиной этому является "приверженность неким доктринам, которые давно не работают".

При этом Центробанку "ничто не мешает уже завтра принять такое решение", уверен законодатель.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 9,25% годовых. ЦБ со 2 мая снизил ее на 0,5 процентного пункта, это было второе снижение ставки в текущем году. В первый раз шаг составил 0,25 процентного пункта. Суммарное снижение за 2016 год составило 1 процентный пункт (с 11% до 10% годовых). Очередное заседание совета директоров Банка России по процентной политике пройдет 16 июня.