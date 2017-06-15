МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Система tax free заработает в России с 1 октября 2017 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Обсудим поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы tax free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах", — сказал Медведев на заседании правительства.

"У нас система заработает с 1 октября этого года. Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров", — пояснил глава правительства. Он отметил, что эта выплата составляет сейчас 18% за минусом комиссий компаний, которые будут оператором этой системы.

Медведев уточнил, что речь идет о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. При этом он подчеркнул, что внедрение системы потребует определенных трат, которые в будущем должны окупиться.

"Такое нововведение потребует и дополнительных расходов. В этом году приблизительно 260 миллионов рублей. Но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота", — заключил Медведев.