МВФ может рассмотреть выделение Киеву транша более чем в $1 млрд

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд может летом-осенью рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита, размер его должен быть более 1 миллиарда долларов, заявил в четверг министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции.

"Это (рассмотрение МВФ вопроса предоставления транша Киеву — ред.) может быть летом, может быть в начале осени. Мы должны быть к этому готовы", — заявил Данилюк, отвечая на вопрос, когда Украина получит очередной транш от МВФ.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос, будет ли сумма транша больше 1 миллиарда долларов, министр ответил положительно.