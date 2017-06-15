Путин рассказал о пользе антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Благодаря антироссийским санкциям, Россия фактически полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы, ищет новые рынки сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Говоря о том, как санкции отразились на России, Путин отметил, что благодаря им, в России реально выросло производство в ряде сложных отраслей.

"Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении", — отметил президент.

"И это я сейчас не говорю про сельское хозяйство. Мы с вами знаем, рост где-то около 3% (сельхозпроизводства — ред.), Россия стала страной номер один, лидером по экспорту зерновых, пшеницы. У нас в разы сократились закупки по импорту, собственное производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы закрывает фактически полностью наши потребности", — сказал он, отметив, что Россия ищет рынки сбыта для них, в частности, в Китай.

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