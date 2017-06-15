Путин рассказал о пользе антироссийских санкций

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Благодаря антироссийским санкциям, Россия фактически полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы, ищет новые рынки сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении", — отметил президент.
"И это я сейчас не говорю про сельское хозяйство. Мы с вами знаем, рост где-то около 3% (сельхозпроизводства — ред.), Россия стала страной номер один, лидером по экспорту зерновых, пшеницы. У нас в разы сократились закупки по импорту, собственное производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы закрывает фактически полностью наши потребности", — сказал он, отметив, что Россия ищет рынки сбыта для них, в частности, в Китай.
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