Счетная палата за 2016 год выявила нарушений на 965,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ за 2016 год выявила 3845 нарушений, а общая сумма выявленных нарушений составила 965,8 миллиардов рублей, сообщила глава контрольного органа Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Рост, к сожалению, по сравнению с уровнем 2015 года на 87% по сумме и на 11,6% по количеству", — отметила при этом она. В общем объеме выявленных нарушений 56% приходится на нарушения, допускаемые при формировании и исполнении бюджетов, и при проведении госзакупок, а 35% — это нарушения при составлении и представлении бюджетной и бухгалтерской отчетности.

Среди главных распорядителей бюджетных средств наибольшее количество нарушений за 2016 год было у ликвидированного Федерального космического агентства, Федерального агентства по управлению госимуществом и агентства по техническому регулированию и метрологии, сказала Голикова.

"К сожалению, по результатам нашего взаимодействия с Генпрокуратурой, правоохранительными органами и органами госбезопасности в 2016 году возросло количество уголовных дел, которые возбуждаются по материалам, направляемым в эти структуры Счетной палатой", – продолжила глава контрольного органа. По ее словам, в 2016 году количество решений о возбуждении уголовных дел возросло в три раза и составило 45 уголовных дел. В три раза возросло и количество материалов, приобщенных к материалам предварительного следствия.

Генпрокуратурой по результатам рассмотрения материалов Счетной палаты было внесено 264 представления об устранении нарушений закона, что в полтора раза больше чем в 2015 году. При этом к дисциплинарной ответственности привлечено 150 должностных лиц, что в два раза больше чем в 2015 году.

Инспекторами Счетной палаты в 2016 году по результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено 411 административных правонарушений, по которым вынесены решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. "По 234 делам судами уже принято решение и за 2016 год в бюджет поступило штрафов на общую сумму 33,6 миллионов рублей", — сообщила Голикова. Кроме того, по ее словам, в процессе контрольных мероприятий и по результатам проведения контрольных мероприятий в федеральный бюджет и бюджет Союзного государства было возвращено 8,8 миллиарда рублей.