МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Никакой непосредственной угрозы для российских активов от возможного расширения санкций США нет, полагают в "Атоне".

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, санкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг РФ.

"Даже если законопроект будет принят, кроме в целом негативных настроений, мы не видим каких-либо немедленных угроз для российских активов. Сокращение допустимых сроков финансирования вряд ли скажется на российских банках, которые обладают избытком валютной ликвидности, или нефтегазовых компаниях", — считают эксперты "Атона".

"Наиболее болезненное" расширение санкций (по суверенному долгу) также остается очень отдаленным риском, учитывая размытую формулировку по данному вопросу в предложенном законопроекте", — отмечают эксперты.