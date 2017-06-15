МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Никакой непосредственной угрозы для российских активов от возможного расширения санкций США нет, полагают в "Атоне".
"Даже если законопроект будет принят, кроме в целом негативных настроений, мы не видим каких-либо немедленных угроз для российских активов. Сокращение допустимых сроков финансирования вряд ли скажется на российских банках, которые обладают избытком валютной ликвидности, или нефтегазовых компаниях", — считают эксперты "Атона".
"Наиболее болезненное" расширение санкций (по суверенному долгу) также остается очень отдаленным риском, учитывая размытую формулировку по данному вопросу в предложенном законопроекте", — отмечают эксперты.