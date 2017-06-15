"Победа" стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") стала мировым лидером среди лоукостеров по темпам роста выручки по итогам 2016 года, сообщил перевозчик со ссылкой на исследование глобального отраслевого издания Airline Business.
"В рейтинге Airline Business "Победа" заняла лидирующие позиции сразу по нескольким показателям. Кроме выдающихся финансовых результатов российский лоукостер продемонстрировал лучшие производственные показатели. Так, "Победа" заняла первое место в Европе по росту загрузки в 2016 году. Заполняемость рейсов "Победы" выросла на 7,1 процентного пункта – до 88,3%", — говорится в сообщении.
Также Airline Business отмечает, что темпы роста пассажиропотока "Победы" в 2016 году превышают общемировой показатель более чем в три раза. На фоне роста мирового лоукост-рынка на 10,8% "Победа" выросла на 38,7% по этому ключевому показателю.
"Высокие финансовые показатели – доказательство того, что "Победа" всего за два с половиной года полетов смогла достичь необходимого уровня операционной эффективности. Зарабатывать при низких тарифах — одна из наших основных задач, и это результат и высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки в России, и серьезного сокращения издержек", — приводятся слова генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова.
Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Компания была создана в 2014 году. Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.