"Победа" стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") стала мировым лидером среди лоукостеров по темпам роста выручки по итогам 2016 года, сообщил перевозчик со ссылкой на исследование глобального отраслевого издания Airline Business.

"Победа" заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки (как в долларах США, так и в национальной валюте), говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business. В июне журнал опубликовал рейтинг по итогам деятельности лоукостеров за 2016 год", — говорится в сообщении.

"В рейтинге Airline Business "Победа" заняла лидирующие позиции сразу по нескольким показателям. Кроме выдающихся финансовых результатов российский лоукостер продемонстрировал лучшие производственные показатели. Так, "Победа" заняла первое место в Европе по росту загрузки в 2016 году. Заполняемость рейсов "Победы" выросла на 7,1 процентного пункта – до 88,3%", — говорится в сообщении.

Также Airline Business отмечает, что темпы роста пассажиропотока "Победы" в 2016 году превышают общемировой показатель более чем в три раза. На фоне роста мирового лоукост-рынка на 10,8% "Победа" выросла на 38,7% по этому ключевому показателю.

"Высокие финансовые показатели – доказательство того, что "Победа" всего за два с половиной года полетов смогла достичь необходимого уровня операционной эффективности. Зарабатывать при низких тарифах — одна из наших основных задач, и это результат и высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки в России, и серьезного сокращения издержек", — приводятся слова генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Компания была создана в 2014 году. Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.