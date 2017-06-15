В МЭР рассказали, когда будет обсуждаться вопрос о ввозе турецких томатов

ХАРБИН (Китай), 15 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Москва и Анкара будут проводить специальные консультации по вопросу ввоза в Россию турецких томатов, вопрос будет решаться с учётом интереса российских производителей, заявил РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Томаты изначально двумя лидерами (РФ и Турции) были обозначены как отдельная тема. Должны быть учтены экономические условия и интересы российских производителей, поэтому этот вопрос будет решаться позднее, будут проводиться соответствующие консультации", — заявил Груздев на полях четвертого российско-китайского ЭКСПО.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимной отмене ограничений. На сайте правительства РФ 2 июня было опубликовано постановление, отменяющее запрет на поставки всех турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.