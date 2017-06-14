Силуанов прокомментировал решение ФРС США повысить ставку

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Решение Федрезерва США повысить ставку было ожидаемым, оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте — до 0,75-1%.

"Решение ФРС – ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет", — сказал Силуанов.

"Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных", — добавил он.