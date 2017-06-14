Доля просрочки по валютным кредитам россиян на 1 мая выросла до 31,8%

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным в РФ физическим лицам — резидентам в иностранной валюте, достигла 31,8% на 1 мая 2017 года против 26% на 1 мая 2016 года, следует из данных Банка России.

Ситуация по розничным кредитам в рублях существенно лучше: доля просрочки в этом сегменте в целом по России по состоянию на 1 мая составила 7,8%. Таким образом, доля просрочки по валютным кредитам в 4 раза превышает уровень просрочки по рублевым кредитам.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что рост доли просрочки активизировался из-за двукратного обесценения рубля в декабре 2014 года. Если за 2014 год доля просрочки выросла всего на 1,3 процентного пункта — с 14,4% до 15,7%, то за 2015 год – уже на 5,8 процентного пункта — с 15,7% до 21,4%. Вместе с тем, за 2016 год она выросла на 8,3 процентного пункта, с 21,4% до 29,7%.

"Состояние валютного розничного кредитного портфеля оказалось существенно хуже, чем состояние рублевого розничного кредитного портфеля из-за того, что заемщики-резиденты получают доходы преимущественно в рублях", — считает эксперт.

Наибольшая доля просрочки по валютным розничным кредитам по федеральным округам зарегистрирована в Сибирском федеральном округе – 47,2% на 1 мая 2017 года.

Наибольшая доля просрочки по валютным розничным кредитам по регионам на отчетную дату зарегистрирована в Республике Алтай – 100%. На втором месте – город Севастополь – 81,3%. На третьем – Республика Северная Осетия – Алания – 80,6%.