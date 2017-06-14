Roshen не согласна выплачивать России 150 миллионов рублей с дивидентов

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Решение Федеральной налоговой службы РФ о взыскании с Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen, 150 миллионов рублей за выведенные на Украину дивиденды противоречит межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, которое действует между Украиной и РФ, говорится в сообщении Roshen.

"Управлением Федеральной налоговой службы РФ Липецкой области была проведена налоговая проверка ООО "Рошен" (г. Липецк) за 2014-2015 годы. В результате проверки органы ФНС РФ пришли к неправомерному и необоснованному выводу о том, что ООО "Рошен" при выплате дивидендов в Украине не имело права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов между правительством РФ и правительством Украины от 8 февраля 1995 года", — говорится в заявлении.

"Претензии ФНС РФ по уплате ООО "Рошен" дополнительных более чем 150 миллионов рублей налога на доходы иностранных организаций не имеют отношения к надлежащей производственной практике уплаты налогов или борьбе с налоговыми уклонениями", — добавляет компания.

В корпорации, которая принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, считают данные претензии ФНС РФ неправомерными.

"Данные претензии являются попыткой взыскать с корпорации Roshen дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины. Корпорация будет использовать все имеющиеся правовые средства с целью защитить свои интересы и права и чтобы не допустить ненадлежащего налогообложения доходов корпорации органами ФНС РФ в ущерб бюджету Украины",- заявили в компании.

Корпорация Roshen считает, что налоговые органы Украины при налогообложении дивидендов, выплачиваемых украинскими компаниями своим российским бенефициарам, учтут позицию и действия своих российских коллег по фактической денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения.