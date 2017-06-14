В "МиГ" рассказали о планах по строительству Ил-114 после 2021 года

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" планирует с 2021 года построить около 300 самолетов Ил-114, предназначенных для региональных перевозок, заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

"Будет развернуто серийное производство… Хочу отметить, что обслуживание Ил-114 будет вестись на всем жизненном цикле машины. Мы рассчитываем, что будет произведено около 300 самолетов… Сейчас самое главное — произвести первый опытный самолет, начать летать, а поставки развернуть уже с 2021 года", — сказал Тарасенко в интервью газете "Коммерсант" , опубликованном в номере за среду.

Он отметил, что "все зависит от системы продаж, которую организовывает Объединенная авиастроительная корпорация".

"Программу послепродажного обслуживания в части РСК МиГ мы начали разрабатывать уже сейчас. К старту производства машина будет полностью в цифровом формате. Запуск документации будет происходить в КБ Ильюшина, потом передаваться в ОКБ Микояна, а дальше идти на наши производственные площадки — это Нижний Новгород и Луховицы, а также к ряду наших смежников, которые участвуют в проекте. Таким образом, загрузка этих площадок происходит по линии взаимодействия внутри ОАК между гражданским и военным дивизионом", — пояснил гендиректор РСК МиГ.

По его словам, пока речь идет о планируемых поставках Ил-114 внутреннему заказчику, "но, естественно, рассматривается и продажа за границу".

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов. По поручению президента России Объединенная авиастроительная корпорация начала программу модернизации Ил-114 с целью обеспечения авиакомпаний РФ машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.